Pecchia | Inter una gigante in Europa! Poi fa il punto sugli infortunati

in conferenza stampa alla vigilia di-Parma, ha parlato della sfida di domani alle 18:30. Poi ha fatto ilriguardo gli.CONTRO UNA BIG – Il Parma si prepara a sfidare l’dopo la vittoria 3-1 contro la Lazio. Di questo ne ha parlato Fabioin conferenza stampa: «Sarà importante lasciarsi le spalle ciò che succede e pensare sempre alla porta successiva. Affrontiamo un, una top in Italia e in. Al di là della soddisfazione di domenica, c’era un clima straordinario ed è stata una bella vittoria. Inzaghi? C’è poco da dire sul valore del suo lavoro. Bisogna fargli i complimenti, c’è voglia di un confronto tecnico. Ci siamo incrociati a ritirare il premio, gli ho ricordato la partita in Coppa Italia che era in credito con me».INFORTUNI –torna sul problema legato a Charpentier e fa ildella situazione: «Abbiamo infortuni gravi di tre giocatori importanti, fuori probabilmente per tutta la stagione e incide sulla rosa.