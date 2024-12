Ilgiorno.it - Paura al Tribunale di Milano: uomo infuriato con la ex moglie aggredisce lei, l’avvocata e la giudice

Attimi di tensione al settimo piano del Palazzo di giustizia didove un, indagato per atti persecutori nei confronti della ex, attorno alle 15 è andato in escandescenze e ha aggredito verbalmente la donna, ladella ex durante l’udienza. Urla, insulti e pesanti minacce nell’ufficio dellaper le indagini preliminari che sono proseguite per alcuni minuti, fino all’intervento del vigilante presente al piano, chiamato dalla, e poi dei carabinieri in servizio nel, che hanno bloccato e allontanato l’. L’udienza era stata fissata per discutere un’opposizione avanzata dalla exdopo che la Procura aveva chiesto l’archiviazione dell’indagine per atti persecutori, scaturita dalla denuncia della donna. "È un episodio preoccupante – spiega laminacciata – che solleva interrogativi anche sulla sicurezza negli uffici giudiziari e sulla protezione delle parti offese nel corso delle udienze”.