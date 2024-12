Fanpage.it - Paola Cortellesi: “Ho fatto C’è ancora domani per parlare di violenza sulle donne, puntiamo sull’educazione affettiva”

Leggi su Fanpage.it

C'è, il film di, è stato premiato con il Biglietto d'oro per il secondo anno consecutivo, attestandosi come film più visto in Italia. L'attrice e regista parla della necessità di intervenire su tematiche come ladi genere, a partire dall'educazione affettiva.