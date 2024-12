Oasport.it - Pallanuoto: nel weekend la nona giornata di Serie A1, trasferta a Trieste per la Pro Recco

Prosegue ininterrottamente la regular season del campionato diA1 dimaschile. In programma nella settima: cinque i match di sabato 7 dicembre, due i posticipi della domenica.Prosegue ovviamente la sfida a distanza tra Proed AN Brescia, che continuano a braccetto la corsa in vetta alla graduatoria, a punteggio pieno:per i recchelini, match casalingo contro il fanalino di coda Onda Forte invece per la banda di Sandro Bovo. L’RN Savona, terza forza della classifica, ospita il Posillipo, nelle zone calde match importante tra Nuoto Catania ed Iren Genova Quinto.Andiamo a scoprire il programma degli incontri.Sabato 7 dicembre:Nuoto Catania – Iren Genova Quinto, 15:00RN Florentia – Telimar, 15:00RN Savona – CN Posillipo, 15:00De Akker Team – Roma Vis Nova, 16:30– ProWaterpolo, 18:00Domenica 8 dicembre:Training Academy Olympic Roma – CC Ortigia 1928, 16:00AN Brescia – Onda Forte, 18:00