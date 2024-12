Anteprima24.it - Osservatorio della Prefettura: primo incontro ad Aquilonia

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta, presso la CasaCultura di, la prima tappa dell’sullo statoprovincia, l’iniziativa promossa dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per conoscere da vicino le realtà territoriali e affrontare le principali criticità che interessano i Comuni irpini raggruppati per aree territoriali omogenee.L’, che ha visto coinvolti anche i Comuni di Andretta, Bisaccia, Cairano, Calitri, Lacedonia e Monteverde, ha rappresentato un momento di confronto proficuo e significativo.Una sala gremita, in cui il Prefetto, con la partecipazione dei 7 Sindaci e dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, si è aperta ad un confronto diretto e costruttivo con tutte le Agenzie del territorio, dalle associazioni locali, alla scuola, ai comitati civici alla chiesa, a tutta la cittadinanza, generando un dibattito vivace su temi fondamentali per lo sviluppo e il benessere delle comunità interessate, dal quale tutti i presenti hanno colto proficui spunti di riflessione.