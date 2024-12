Omicidio Brian Thompson, polizia di New York pubblica foto presunto killer a volto scoperto

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ladi Newhato due nuovedeldi, il ceo di UnitedHealthcare, in cui lo si vede a. La persona "è ricercata per essere interrogata in relazione all'avvenuto ieri a Midtwon Manhattan". Per identificare l'uomo, lausa tecnologie per il riconoscimento .L'articolodi Newproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.