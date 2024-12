Fanpage.it - Omicidio Brian Thompson, il video dell’agguato al Ceo di UnitedHealthCare: probabili indizi sui bossoli

Leggi su Fanpage.it

Continuano in tutta New York City le ricerche del killer di, 50enne Ceo della divisione assicurativa di, rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola avvenuto ieri nei pressi del'Hotel Hilton. In unle immagini che mostrano momento dell': l'aggressore, vestito di nero e con una mascherina, apre il fuoco contro la vittima che si accascia a terra.