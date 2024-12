Leccotoday.it - 'Oceania 2' è un successo: i cinema lecchesi tornano a riempirsi

Leggi su Leccotoday.it

Prosegue la proiezione di2, il film del momento che in pochi giorni ha sfondato il tetto del milione di presenze. Tutto esaurito nello scorso weeekend nelle salein cui è stato proiettato, come non accadeva da tempo. Al Palladium, ad esempio, si sono registrate solo domenica.