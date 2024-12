Perugiatoday.it - Nuove aperture: a Corciano sbarca il discount Action, 20 nuovi posti di lavoro

Leggi su Perugiatoday.it

. In via Turatiil nuovonon food della catena. L'inaugurazione è fissata per sabato 7 dicembre. Il negozio - secondo store della catena in provincia di Perugia - è gestito da uno staff di 20dipendenti. Con 1.360 metri quadrati di.