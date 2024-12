Napolitoday.it - Novantenne abbandonata da giorni dalla badante: era rimasta senza cibo

Novanta anni compiuti a maggio, la casa è in ordine. Nel frigo poco e nulla, nel freezer qualche salsiccia dimenticata. Lei è in sedia a rotelle, incapace di camminare. Il telefono non squilla mai, semplicemente perché di telefoni non vi è traccia. Nessun cellulare, nessuna utenza fissa.È sola.