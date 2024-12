Zon.it - Nino D’Angelo ad Eboli per le ultime due date italiane

Dopo il successo del concerto – evento allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli,torna così dal vivo nella sua Campania per celebrare oltre 40 anni di carriera e regalare al pubblico grande musica e forti emozioni, esibendosi con i suoi più grandi successi degli anni ’80 e non solo. Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre al PalaSele dileduedel tour “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80.e non solo!” di.Il “ragazzo della curva B” proporrà una festa anni ’80 con brani iconici come “A’ Discoteca”, “Popcorn e Patatine”, “Maledetto Treno” e “Napoli”, ora inno ufficiale della squadra azzurra, insieme a molte altre hit che hanno segnato più generazioni.Ph. Virginia BettojaGià sold out da tempo la prima data, ancora pochi biglietti disponibili per la seconda data in prevendita su Ticketone.