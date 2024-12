Lapresse.it - New York, omicidio ceo UnitedHealthcare: diffusa foto del killer di Brian Thompson a volto scoperto

La polizia di Newha diffuso un’immagine adell’uomo sospettato di avere assassinato mercoledì il ceo di. L’uomo, definito “persona di interesse ricercata per essere interrogata”, era già stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre indossava una mascherina. Secondo quanto riferito da fonti della polizia alla Cnn, il sospettato avrebbe indossato una mascherina anche per gran parte del tempo trascorso nell’ostello dell’Upper West Side a Manhattan dove ha alloggiato prima del delitto, ma la polizia è riuscita ad ottenere una sua immagine a. L’ostello, nel quale il presuntoha condiviso una stanza con altri due uomini, è stato perquisito dalla polizia. “Tutti gli indizi lasciano supporre che si sia trattato di un attacco premeditato e mirato”, ha ribadito la polizia in un post su X.