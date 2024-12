Pisatoday.it - Netta sconfitta per la Pallavolo Cascina a Porcari

Non basta un buon avvio e una prestazione generosa alle ragazze cascinesi per strappare set in casa del Volley, una delle squadre candidate alla vittoria finale. Lazzerini parte con Belli e Corti E. in diagonale, Sgherri V. e Corti F. in posto 4, Melani e Gori sul centro, Di Matteo Libero.