'Nenca me', così s'impara a leggere e scrivere il dialetto romagnolo

me’ è il progetto che ha l’obiettivo di valorizzare il, promosso dalla Classense e realizzato in collaborazione con l’istituto Friedrich Schürr e il contributo della Regione. Si comincia da un corso di lettura e scrittura deloccidentale che si terrà da giovedì 12 dicembre dalle 16.30 alle 18 nella sala Muratori. Il corso si articola in dieci lezioni che tratteranno gli aspetti della fonetica, della morfologia e della sintassi. I docenti sono Carla Fabbri e Gilberto Casadio. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione entro il 10 dicembre alla Classense o scrivendo a [email protected] . Nell’ambito del progetto, lunedì 16 dicembre alle 20.30, nella biblioteca di Piangipane, in piazza XXII giugno 9 (cell. 329.750 7943) si terranno le letture ad alta voce indei monologhi di Giovanni Nadiani.