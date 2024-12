Lapresse.it - ‘Ndrangheta, procuratore Brescia: “Tentativo di infiltrarsi in amministrazioni locali”

Le organizzazioni ‘ndranghetiste “sono molto pervasive, riescono ad avvicinare e a portare dalla loro parte personaggi più svariati. In questo caso c’era undi infiltrazione in. Per fortuna il fenomeno, almeno per le risultanze investigative, non è particolarmente esteso”.Lo ha detto ilcapo di, Francesco Prete, a margine della conferenza stampa in Questura sull’inchiesta della Dda che ha portato a 25 arresti tra cui anche una suora. “Circa la religiosa, dobbiamo ulteriormente verificare, però le indagini avrebbero disvelato un contributo da lei offerto nell’interscambio di notizie dentro e fuori dal carcere”, ha confermato Prete. La suora, Anna Donelli, posta ai domiciliari, sarebbe stata “a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere”.