' Ndrangheta arrestata anche una suora

9.45 Operazione della Dda di Brescia contro la 'per estorsioni, traffico di armi e droga, ricettazioni, usura, reati tributari e riciclaggio.Contestatoil reato di scambio elettorale politico mafioso. Tra gli arrestati un ex consigliere comunale di FdI,ai domiciliari,e una, "al servizio del clan per garantire il collegamento con i sodali detenuti". Emesse 25 misure cautelari e sequestri per oltre 1,8 milioni.Perquisizioni tra Brescia, Reggio Calabria, Milano, Como, Lecco, Varese, Verona, Viterbo,Treviso.