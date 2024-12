‘Ndrangheta a Brescia Tra i 25 arresti anche una suora Anna Donelli

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La procura diha messo a segno 25contro un presunto gruppo legato alla 'ndrangheta e tra loro c'èuna religiosa, suor. La donna sarebbe stata "a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere". Nell'ordinanza del tribunale si riporta una conversazione in .