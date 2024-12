Padovaoggi.it - Natale a Piazzola 2024/2025, magia, tradizioni e divertimento

Leggi su Padovaoggi.it

Il periodo più magico dell’anno arriva asul Brenta con un ricco calendario di eventi per celebrare ilin grande stile! Luci scintillanti, mercatini, musica e attività per grandi e piccini ti aspettano nel cuore della città. Scopri tutte le meravigliose iniziative in.