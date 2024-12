Napoli tornano i tram storici da S Giovanni a piazza Nazionale

Leggi su Ildenaro.it

Il 9 dicembre torna in servizio la linea tranviaria che collega S.a Teduccio con. Lo rende noto l’Azienda napoletana mobilità: «La linea 422 rafforza le altre due linee tranviarie 421 e 412 e fornisce un interscambio significativo per il polo Universitario di S.con il parcheggio BRIN e la Stazione Centrale», si sottolinea. «Sulla linea i clienti troveranno iCT139 K del 1935 regolarmente collaudati da Ansfisa , che rappresentano un patrimonio culturale del trasporto cittadino. Il servizio inizia alle ore 06:00 e termina alle ore 22:00 con una frequenza di 20?; le partenze sono programmate in sinergia con quelle delle linee 421 e 412 per potenziare i passaggi sulle tratte condivise e fornire un servizio regolare ai clienti», concludono l’azienda.