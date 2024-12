Napoli il futuro di Folorunsho potrebbe essere alla Lazio? L’agente ha già confermato la volontà di restare almeno fino a giugno

Leggi su Dailynews24.it

In Coppa Italia è andata in scena la partita tra. Antonio Conte ha schierato la seconda squadra, un turnover per dare spazio a chi, nel campionato, non ha trovato minutaggio. Tra questi vi è anche Michael Ijemuan, il quale sta trovando spazio anche nel massimo campionato italiano, seppur subentrando dpanchina. .L'articolo, ildiha giàladi