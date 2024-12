Today.it - Movimento 5 Stelle, da oggi la nuova votazione: perché non sarà l'ultimo atto della sfida Grillo-Conte

Leggi su Today.it

Ilalla resa dei conti tra. Da, 5 dicembre, si riaprono le votazioni sulle modifiche statutarie. Si trattaseconda consultazione, dopo che la prima è stata annullata proprio da. Come si vota e cosa c'è in ballo.M5S al voto per la seconda.