Mondiale per club | Inter con River Plate Juve con Manchester City

Roma, 5 dic. (askanews) –con gli argentini del, i messicani del Monterrey ed i giapponesi del Urawa Red Diamonds;ntus con gli inglesi del, i marocchini del Wydad e la squadra degli Emirati del Al Ain. E’ questo l’esito del sorteggio dei gironi delper. Il torneo si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Le 32 squadre partecipanti sono divise in 8 gironi da 4. Agli ottavi di finale accedono le prime due classificate di ogni girone. Dagli ottavi in poi si disputeranno incontri a eliminazione diretta. Si giocherà Ad Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Philadelphia, Seattle, Washington. La finale finale è in programma il 13 luglio al MetLife Stadium di New York. Il match inaugurale saràMiami contro gli egiziani dell’Al Alhy.