Mondiale per club 2025 sorteggio fase a gironi con Inter e Juventus oggi in tv | orario e streaming

Tutte le informazioni riguardo all’e allodeldelladelper. Per le 32 squadre partecipanti, incluse le due italiane, è tempo di pensare aldelladi questa nuova competizione, che debutterà il prossimo giugno. L’estrazione si terrà giovedì 5 dicembre alle 19.00 ora italiana a Miami, dove verranno resi noti idella competizione, che saranno otto e composti quindi da quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo al termine dellasi qualificheranno per gli ottavi di finale che darà il via al tabellone con match ad eliminazione diretta. Sarà possibile seguire ilin, in quanto sarà trasmesso su Fifa+ e Fifa.com. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.