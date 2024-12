Bresciatoday.it - Mo.Ca: Makers Hub - Regalini di Natale

Leggi su Bresciatoday.it

Un’occasione unica per scoprire il potere dell’artigianato, dare voce ai creativi emergenti e trovare perfetti “di”. Brescia si veste di magia natalizia per la quinta edizione delHub Market, un appuntamento che è ormai diventato una tradizione consolidata per la città.