Temporeale.info - Minturno / Entra nel vivo il calendario di appuntamenti “Natale a Minturno Scauri”

Leggi su Temporeale.info

nelildi”, predisposto dall’Amministrazione Comunale con il sostegno economico della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e con il supporto della Pro Loco, delle Parrocchie e delle Associazioni locali. In arrivo una serie di eventi per i più piccoli e per i .L'articolonelildi” Temporeale Quotidiano.