Lapresse.it - Milano, fermata 19enne indiziata di arruolamento con finalità di terrorismo

Leggi su Lapresse.it

La polizia di Stato ha eseguito il fermo – convalidato dal Gip del tribunale di– nei confronti di una cittadina kenyota di 19 annidicondi. Il fermo è scaturito all’esito di un’indagine condotta dalla Digos di– Sezione antiinternazionale e dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione – servizio per il contrasto dell’estremismo e delesterno, culminata, nel pomeriggio di sabato 30 novembre, quando la giovane è stataall’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Turchia, Paese dal quale raggiungere i teatri bellici mediorientali.L’attività investigativa, avviata lo scorso mese di ottobre, è nata, viene riferito dalla polizia di, dal costante monitoraggio degli ambienti jihadisti radicali online, che ha consentito di individuare un profilo social aperto di video sharing nel quale venivano pubblicati, con crescente intensità, video di propaganda dal contenuto radicale in cui era ritratta una donna con indosso il niqab, successivamente identificata nella giovane keniota