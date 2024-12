Oasport.it - Mikaela Shiffrin fuori tutto dicembre: le gare che salterà e l’ipotesi di rientro

E tanti saluti al 2024. Ci sono aggiornamenti sul programma agonistico di. Laclasse americana, vittima di un incidente in pista nel corso della seconda manche del gigante di Killington (USA), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, deve fare i conti con le conseguenze della caduta della gara menzionata sulle nevi del Vermont.La situazione è la seguente: ferita da perforazione sul lato destro dell’addome e importante lesione muscolare. Non le sono stati applicati dei punti, anche se la ferita è profonda e ci potrebbe essere il rischio di infezione. In un’intervista al Washington Post, aveva rivelato alcuni particolari: “Sono stata sicuramente molto fortunata. Ma non ho nemmeno mai provato così tanto dolore. Nel letto non riuscivo a spostarmi sul fianco. Ed ero completamente sotto shock“.