Lidentita.it - Migranti, hotspot Albania in stand by. Orban a Meloni: “Modello apripista”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Asse suitra Giorgiae il primo ministro ungherese Viktor, mercoledì a Roma per una visita che lo ha condotto sino al Santo Padre. Mentre i cartelli di +Europa – spuntati a sorpresa nel piazzale antistante Palazzo Chigi a bilaterale in corso – recitano 'No alUngheria', 'you .inby.: “” L'Identità.