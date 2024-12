Anteprima24.it - Mezzo chilo di marijuana in auto, due arresti per spaccio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoInnascondevanodioltre a due cellulari utilizzati verosimilmente per gestire lo. Hanno 33 e 35 anni le due persone arrestate dai carabinieri della locale stazione a Boscoreale, in via Promiscua. Durante un controllo alla circolazione i due non avrebbero saputo controllare l’agitazione. E grazie alla perquisizione che è seguita, sono stati sequestrati 520 grammi di “erba”, pronti per essere dosati e venduti. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale (il primo) e aglidomiciliari (il 35enne che è incensurato), in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di.L'articolodiin, dueperproviene da Anteprima24.it.