Romadailynews.it - Meteo Roma del 05-12-2024 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

venerdì trovato in ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino cielo in prevalenza soleggiati San Fidenzio 20 bassi lungo la Pianura Padana al pomeriggio velature in transito sulle regioni di nord-ovest Serena altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternate a schiarite più coperto nella notte al centro mattino cieli sereni o poco nuvolosi più coperto sull’abruzzo con isolati nevicate dei 1000 metri al pomeriggio Maggiori schiarite con residue precipitazioni nevose in Abruzzo dei 700 metri interrata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque al tu dal mattino cieli coperti con precipitazioni sparse soleggiati sulla Sardegna al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve sull’Appennino Campano dai 1100 in serata in nottata Sì è vero ma il tempo tra Basilicata e Puglia con piogge intense migliore sui versanti tirrenici stiri sulla Sardegna temperature medie in calo al centro nord sulla Sardegna stabile 1 massimo in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa