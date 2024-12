.com - Meteo in Toscana: freddo, pioggia e qualche fiocco di neve per il weekend dell’Immacolata

Vento forti, piogge edianche in pianura. Sono queste le condizioniattese per la festa dell'Immacolata, domenica 8 dicembre 2024. Una massa fredda proveniente direttamente dal Polo Nord nei prossimi giorni attraverserà l'Europa per poi tuffarsi sul Mar Mediterraneo, interessando l'ItaliaL'articoloindiper ilproviene da Firenze Post.