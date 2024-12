Veneziatoday.it - Mercatini, percorso gastronomico e atmosfera di Natale per il weekend di Noale

Leggi su Veneziatoday.it

In Piazza Castello a, domenica 8 dicembre, torna l'atteso appuntamento con il mercatino dell’antiquariato di Mercati. Come ogni seconda domenica del mese, la piazza si trasformerà in un luogo ricco di oggetti unici, dove professionisti e hobbisti del settore antiquariato, modernariato.