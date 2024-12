Meloni incontra Fitto a Palazzo Chigi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.05 La presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto ail vicepresidente esecutivo della Commissione europea per Coesione e le Riforme Raffaele. Al centro del colloquio, come scrive una nota di, sono state "le sfide future della Commissione europea a partire dalla realizzazione delle riforme e degli investimenti di lunga durata" per "rafforzare la crescita europea".ha "assicurato il contributo pragmatico dell'Italia" al lavoro della Commissione.