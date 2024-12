Universalmovies.it - Matchbox | Sam Richardson nel cast del film

Leggi su Universalmovies.it

L’attore Samè entrato a far parte deldi, ilin live action dedicato alla celebre linea di giocattoli di casa Mattel.Deadline ha confermato l’ingresso neldell’attore questa sera, ed ha anche confermato le precedenti voci che volevano Jessica Biel al fianco del già annunciato John Cena. Nessun dettaglio, invece, è stato riferito sul ruolo assegnato ache, ricordiamolo, si è fatto apprezzare all’interno della serie tv di successo Ted Lasso.Note di ProduzioneSam Hargrave dirigerà ilda una sceneggiatura firmata in coppia da David Coggeshall e Jonathan Tropper, la cui trama è al momento tenuta in gran segreto. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance produrranno insieme a Robbie Brenner per Mattels. Il progetto sarà guidato da Aimee Rivera per Skydance ed Elizabeth Bassin e Andrew Scannell per Mattels.