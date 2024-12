Tg24.sky.it - Massimiliano Minnocci, detto "il Brasiliano", arrestato per violenze sulla fidanzata

Leggi su Tg24.sky.it

Sul web è conosciuto come “Il” ma il suo nome all’anagrafe è. Ha conosciuto la notorietà sui social network anche per aver confessato, senza reticenze, il suo passato piuttosto turbolento a livello legale. E i guai, per “Il” non sarebbero finiti. Come segnala il quotidiano “La Repubblica”, infatti,è statoper aver usato violenza nei confronti della sua, sotto l’effetto di cocaina e di alcolici. Secondo le ricostruzioni, il 45enne romano avrebbe utilizzato un bastone per colpire la donna, provocandole una frattura nel braccio destro. Il fatto, avvenuto il 23 novembre scorso, ha indotto la polizia ad intervenire dopo che ladiera stata portata in ospedale, accompagnata dai propri familiari. I medici le hanno dato una prognosi di 30 giorni, poi è scattata la denuncia.