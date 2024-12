Europa.today.it - Maschi, bianchi, italiani. E ovviamente rapper. Cosa dicono di noi gli Spotify Wrapped del 2024

Leggi su Europa.today.it

Insomma, che musica abbiamo ascoltato, in Italia, nel? Quasi solo quella del nostro paese, per lo più die italici. I dati diffusi da– che, viene da sé, non sono esaustivi, ma riguardano comunque la piattaforma di streaming più diffusa al mondo e qui da noi.