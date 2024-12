Anteprima24.it - Martusciello, caso Salerno marca differenza tra due coalizioni

Tempo di lettura: < 1 minuto“Surreale ildelle mancate dimissioni del presidente della Provincia di. Mentre il presidente della Provincia di Caserta, espressione del centrodestra, raggiunto da un avviso di garanzia, ha ritenuto opportuno dimettersi sia da sindaco di Pignataro sia da presidente della Provincia, il presidente della Provincia di, esponente del centrosinistra, con vicende giudiziarie ben più gravi, non si è dimesso né da sindaco di Capaccio né da presidente della Provincia. Questa è latra centrodestra e centrosinistra”. Lo afferma in una nota Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. L'articolotra dueproviene da Anteprima24.it.