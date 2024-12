Romadailynews.it - Marco Manzo un Romano dalla Biennale di Venezia al MET di New York fino a Art Basel Miami Beach 2024

sbarca all’Artdi. Il celebre tatuatore e artista italiano sarà presente alla più importante fiera di arte moderna e contemporanea del mondo, che si terrà adal 6 all’8 dicembre, con anteprima riservata il 4 e 5 dicembre. L’installazione disarà esposta presso lo stand Gruppo Start, offrendo al pubblico una nuova occasione per ammirare il suo lavoro, che fonde virtuosismo artistico e innovazione stilistica., figura di spicco nel panorama internazionale, è noto per aver trasformato il tatuaggio in una vera forma d’arte. Le sue opere sono già state protagoniste alladi, al Metropolitan Museum di New, e persino in luoghi inaspettati come la chiesa dei Miracoli a Roma. Visual artist, scultore e designer, è il precursore dello stile “ornamentale”, una cifra stilistica unica che trae ispirazione da tradizioni tessili, mandala, chandelier vittoriani e architetture barocche, come quelle di Noto.