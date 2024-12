Noinotizie.it - Maltempo: Taranto, oggi scuole chiuse. Puglia in allerta arancione escluso il foggiano in codice giallo come altre regioni Protezione civile, previsioni meteo

Leggi su Noinotizie.it

Con un’ordinanza della notte è stata disposta dal Comune di“la chiusura per giovedì 5 dicembre 2024 di tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, degli asili nido, pubblici e privati, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, oltre la chiusura di parchi, giardini e cimiteri, presenti sull’intero territorio comunale.Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di.” Chiusi anche cimitero e parchi pubblici.A, da ieri pomeriggio all’alba odierna, circa cinquanta millimetri di pia. A Martina Franca circa 35a Palagiano e Mottola. La perturbazione, fino all’alba, ha finora riguardato più la zona ionca che quella adriatica con alcuni Comuni del leccese in cui si sono registrati pochi millimetri di pia.