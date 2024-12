Brindisireport.it - Maltempo in città: albero cade, sfiora palazzo e danneggia due auto

BRINDISI - Fortunatamente, non passava nessuno. Unè caduto e hato duevetture,ndo une un furgoncino. È accaduto intorno alle 15:30 di oggi, giovedì 5 dicembre 2024, in piazza Armando Spandini, rione Sant'Elia di Brindisi. Ilimperversa in