Agi.it - M5s, si va in tribunale se Grillo insiste. E' ancora scontro sul simbolo

AGI - Giuseppe Conte lo ha sottolineato durante l'assemblea del gruppo del Movimento 5 stelle qualche giorno fa: ilè inattaccabile, fidatevi di me che sono un avvocato. Concetto ribadito anche oggi in un'intervista alla Stampa. Ilè del Movimento 5 stelle, "glielo dico da avvocato", ha sottolineato. Oggi il deputato Alfonso Colucci ha spiegato quanto è emerso durante l'ultimo incontro tra il presidente M5s e i parlamentari pentastellati. "Quando gli iscritti avranno votato anche domenica, politicamente il discorso sarà chiuso. Se ci saranno delle appendici legali ce la sbrigheremo in", ha detto il fedelissimo del giurista pugliese. Insomma, da lunedì si volta pagina ma l'obiettivo, qualora Grillo dovesse andare avanti nella sua battaglia legale, sarebbe quello di rispondere colpo su colpo.