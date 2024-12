Fanpage.it - Lorenzo Spolverato sbotta contro Shaila Gatta al GF: “Mi rendi pesante, per me non esisti più”

Leggi su Fanpage.it

Acceso snella casa del Grande Fratello tra. Il ballo dell'ex velina con Alfonso D'Apice ha fattore il modello che non ha nascosto il suo fastidio: "Aumenti la mia insicurezza, non sono matto. Se fai così, per me nonpiù".