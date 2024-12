Quifinanza.it - L’Opec+ rinvia gli aumenti produttivi: offerta invariata fino aprile

Leggi su Quifinanza.it

Ancora una volta tutto da rifare: l’di petrolio resteràalmeno sino alla primavera inoltrata. Una prospettiva che consente un recupero del prezzo de greggio, che nell’ultimo periodo scontava una possibilità, seppur remota, di un aumento dell’ha deciso, l’organizzazione dei paesi esportatori di petrolio facenti parte dell’OPEC composta da alcuni membri esterni come la Russia, riunitasi oggi, hato nuovamente di tre mesi il previsto aumento delle quote di produzione di petrolio. E’ quanto anticipato a Bloomberg dai delegati che hanno partecipato al meeting online slittato dallo scorso 1° dicembre.Il gruppo hato la serie didell’, che avrebbe dovuto iniziare a gennaio, con un aumento di 180.000 barili al giorno. Inizierà invece in, quando si prevede che effettuerà tagli ad un ritmo più lento rispetto a quanto pianificato in precedenza.