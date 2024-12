LIVE – Roma-Lecce Ranieri in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale delladi Claudioin vista della sfida tra, incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/25. La situazione infatti è diventata molto pericolante, con la zona retrocessione che dista soltanto due punti. Segnali incoraggianti si sono visti nelle due gare contro Tottenham e Atalanta, ma il risultato è mancato: contro i salentini la formazione capitolina non può sbagliare e deve tornare alla vittoria, che manca da oltre un mese. Ladi Claudiosi terrà al centro sportivo di Trigoria alle ore 13.00 di giovedì 5 dicembre, e Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.COME SEGUIRE LAIN TVPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5in) SportFace.