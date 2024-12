Spazionapoli.it - LIVE Coppa Italia Lazio-Napoli: comincia il match!

Leggi su Spazionapoli.it

La diretta testuale divalido per gli ottavi di: non ci saranno supplementari, ma solo eventuali calci di rigoreDue sorprese dell’attuale stagione; due sorprese dell’annata 2022-23, conclusasi con lo Scudetto per gli Azzurri e il secondo posto per i biancocelesti, grazie allo straordinario lavoro di Sarri. Orasi giocano un posto ai quarti di finale di.Per la gara odierna, in programma all’Olimpico di Roma alle ore 21:00 e visibile in chiaro su1, non saranno previsti i tempi supplementari in caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari. Le squadre andranno direttamente ai calci di rigore.La partita(AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA DIRETTA TESTUALE DI)1? – Primo possesso ai biancocelesti21:00 – Inizia la partita!in tenuta scura, mentre lagioca con la divisa di casa20:55 – Squadre nel tunnel degli spogliatoi, è quasi tutto pronto all’Olimpico Le formazioni ufficiali di(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Thaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin.