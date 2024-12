Chietitoday.it - L’intelligenza artificiale al servizio delle imprese: la Cna a Vasto per celebrare i 40 anni di vita

Leggi su Chietitoday.it

Secondo appuntamento per i 40didella Cna provinciale di Chieti. Venerdì 6 dicembre al teatro Rossetti si parlerà della sfida del, che può diventare un nuovo strumento per far crescere ledel territorio. Nel calendario disegnato dall’associazione.