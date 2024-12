Ravennatoday.it - L'illusionista italiano di fama mondiale arriva al teatro Masini

Leggi su Ravennatoday.it

Dopo numerosi sold out in tutta Italia, sabato 14 dicembre alle 21aldi Faenza lo show del giovane talento della magia Luca Bono diretto da Arturo Brachetti. All’apertura del sipario le arti magiche trasformeranno la sua apparente normalità in una grande dimostrazione di.