L’evoluzione | diventare maratoneti

Moroni Nell’ultima Conferenza del Trasporto Pubblico Locale della Lombardia sono state presentate le principali cantierizzazioni sulle linee ferroviarie regionali nel 2025: oltre quaranta cantieri, molti dei quali comportano la chiusura di linee o tratte ferroviarie per settimane, mesi e anche anni, come per la Milano-Bergamo via Carnate da Ponte S. Pietro a Bergamo, la Como Albate-Lecco e la Bozzolo-Mantova. Le linee che vedranno lunghi periodi di chiusura sono numerose, per citarne alcune, la Milano-Genova, la Milano-Domodossola, la Lecco-Sondrio-Tirano, la Colico-Chiavenna, la Monza-Molteno-Lecco. Anche il "nodo" di Milano sarà pesantemente coinvolto, in quanto è prevista la chiusura per settori, a iniziare da maggio, anche dei binari della Stazione Centrale, a cui, nel mese di agosto, si aggiungerà la chiusura completa del Passante ferroviario e di parte dei binari di Porta Garibaldi.