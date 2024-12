Amica.it - Le tette di Emma Corrin lanciano un messaggio?

C’è stato un tempo in cui un seno nudo in passerella (figuriamoci su un red carpet) non si era mai visto. Eppure la femminilità era messa bene in mostra da scolli floridi e prorompenti, largamente elargiti dalle dive della prima metà del secolo scorso. L’oggetto della discordia? Il capezzolo: l’eccezionalità della sua visione è ben immortalata nello sguardo di Sophia Loren fisso sul seno strabordante di Jayne Mansfield, a Hollywood nel 1957. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Eppure, quasi settant’anni dopo, i look trasparenti sfoggiati negli ultimi giorni dafanno ancora discutere. O quantomeno suscitano una riflessione sul perché della sua scelta. Gesto anticonvenzionale? Dichiarazione di empowerment? Di certo questi erano alcuni degli intenti di Yves Saint Laurent, autore del primo nude look della moda nel 1966 (alle sue trasparenze è stata dedicata un’intera mostra nel 2024).