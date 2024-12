Ilgiorno.it - Le ombre della metropoli: "Città a misura di ricchi. Ma va amata e difesa"

Fuori scala. Fuori. Un cantiere aperto H24: di parole e di progetti e di passioni. Nel caleidoscopio esistenziale milanese, Andrée Ruth Shammah rappresenta il moto perpetuo. Un fuoco che brucia sotto il parquet del suo Franco Parenti, salotto buonissimo del teatro cittadino, cresciuto a pane e borghesia. Shammah, lei è uno dei simboliMilano che non dorme. "D’accordo, mi ci riconosco. Ma il sogno è quello di riposarmi. E credo che farebbe bene anche a Milano rallentare un attimo e recuperare un po’ di calma. Forse però non è il momento". Cosa intende? "Che il mondo è impazzito. Non mi sarei mai aspettata che qualcuno potesse distruggere il murale dedicato a Liliana Segre. Sarà pure una frangia piccolissima, ma rimango basita. E mi domando se in realtà non stiamo ballando sul Titanic".